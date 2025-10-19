Vide-dressing, dépôt vente Castelfranc

Vide-dressing, dépôt vente Castelfranc dimanche 19 octobre 2025.

Vide-dressing, dépôt vente

Chemin des Pradelles Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19

La toute première édition de Mets-y tes fripes se tiendra dimanche 19 octobre au bar associatif Le 18, à Castelfranc !

Rendez-vous sur place toute la journée, à partir de 10h et jusqu’à 16h.

Vêtements adultes.

Dépôt des listes samedis 11 et 18 octobre (lieu et horaires à confirmer)

Récupération des listes et remise des règlements issus des ventes samedi 25 octobre, (horaires et lieu à confirmer).

Réglementation des ventes disponible sur le site.

Chemin des Pradelles Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 21 58 75 55

English :

The very first edition of Mets-y tes fripes will be held on Sunday October 19 at the bar association Le 18, in Castelfranc!

Come along all day, from 10am to 4pm.

Adult clothing.

List drop-off Saturdays October 11 and 18 (place and times to be confirmed)

Collection of lists and payment of sales proceeds Saturday October 25, (times and place to be confirmed).

Sales regulations available on the website.

German :

Die allererste Ausgabe von Mets-y tes fripes findet am Sonntag, den 19. Oktober in der Bar Le 18 in Castelfranc statt!

Sie können den ganzen Tag von 10 Uhr bis 16 Uhr vor Ort sein.

Kleidung für Erwachsene.

Abgabe der Listen am Samstag, den 11. und 18. Oktober (Ort und Uhrzeit werden noch bestätigt)

Abholung der Listen und Übergabe der Verkaufszahlen am Samstag, den 25. Oktober (Ort und Zeit werden noch bestätigt).

Verkaufsreglement auf der Website verfügbar.

Italiano :

La primissima edizione di Mets-y tes fripes si terrà domenica 19 ottobre presso il bar associazione Le 18, a Castelfranc!

Partecipate per tutto il giorno, dalle 10.00 alle 16.00.

Abbigliamento per adulti.

Consegna delle liste sabato 11 e 18 ottobre (luogo e orari da confermare)

Ritiro delle liste e pagamento del ricavato delle vendite sabato 25 ottobre (luogo e orari da confermare).

Il regolamento di vendita è disponibile sul sito web.

Espanol :

La primera edición de Mets-y tes fripes se celebrará el domingo 19 de octubre en el bar Le 18, en Castelfranc

Venga todo el día, de 10.00 a 16.00 h.

Ropa de adulto.

Entrega de listas los sábados 11 y 18 de octubre (lugar y horario por confirmar)

Recogida de listas y pago del producto de las ventas el sábado 25 de octubre (lugar y horario por confirmar).

Reglamento de venta disponible en el sitio web.

L’événement Vide-dressing, dépôt vente Castelfranc a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot