VIDE DRESSING DES COPINES DE VILLENEUVETTE Villeneuvette dimanche 22 février 2026.
8 Grand Rue Villeneuvette Hérault
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Venez chiner, papoter, goûter et donner une seconde vie à de jolis vêtements et accessoires.
Envie de faire de bonnes affaires tout en passant un moment convivial ?
Rendez-vous pour le Vide dressing des copines !
Entrée libre
Crêpes & petite buvette sur place. .
8 Grand Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie
English :
Come and browse, chat, taste and give a second life to beautiful clothes and accessories.
