VIDE DRESSING DES COPINES DE VILLENEUVETTE Villeneuvette

Venez chiner, papoter, goûter et donner une seconde vie à de jolis vêtements et accessoires.

Envie de faire de bonnes affaires tout en passant un moment convivial ?

Rendez-vous pour le Vide dressing des copines !

Entrée libre

Crêpes & petite buvette sur place. .

8 Grand Rue Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie +33 6 02 29 50 06 abruyninckx@hotmail.com

English :

Come and browse, chat, taste and give a second life to beautiful clothes and accessories.

