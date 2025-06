Vide dressing des Lotoises à Saint Céré Saint-Céré 22 juin 2025 09:00

Lot

Vide dressing des Lotoises à Saint Céré Jardin public Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

De 9h à 18h au jardin public de Saint-Céré

Buvette et snack sur place

.

Jardin public

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie videdressingdeslotoises@gmail.Com

English :

9 a.m. to 6 p.m. in the public gardens of Saint-Céré

Refreshments and snacks on site

German :

Von 9 bis 18 Uhr im öffentlichen Garten von Saint-Céré

Getränke und Snacks vor Ort

Italiano :

Dalle 9.00 alle 18.00 nei giardini pubblici di Saint-Céré

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

De 9.00 a 18.00 horas en los jardines públicos de Saint-Céré

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Vide dressing des Lotoises à Saint Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Vallée de la Dordogne