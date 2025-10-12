Vide Dressing des Suzettes Châteauroux
Vide Dressing des Suzettes Châteauroux dimanche 12 octobre 2025.
Vide Dressing des Suzettes
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
2025-10-12
Le café Albert vous propose un vide-dressing des Suzettes !
Venez chiner, dénicher et donner une seconde vie aux vêtements ! .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86
English :
Café Albert is hosting a Suzette dress sale!
German :
Das Café Albert bietet Ihnen einen « vide-dressing des Suzettes » an!
Italiano :
Il Café Albert organizza una vendita di abiti Suzette!
Espanol :
Café Albert organiza una venta de vestidos Suzette
