Vide Dressing des Suzettes Châteauroux dimanche 12 octobre 2025.

Vide Dressing des Suzettes

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Le café Albert vous propose un vide-dressing des Suzettes !

Venez chiner, dénicher et donner une seconde vie aux vêtements ! .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86

English :

Café Albert is hosting a Suzette dress sale!

German :

Das Café Albert bietet Ihnen einen « vide-dressing des Suzettes » an!

Italiano :

Il Café Albert organizza una vendita di abiti Suzette!

Espanol :

Café Albert organiza una venta de vestidos Suzette

