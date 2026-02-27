Vide dressing Dompierre-les-Ormes

Vide dressing

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Gratuit

VIDE DRESSING — 1ère édition

Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ? Venez faire de belles trouvailles lors de notre vide dressing !

Découvrez une sélection de vêtements, chaussures et accessoires pour tous les styles. L’occasion parfaite de dénicher des pépites, faire de bonnes affaires et donner une seconde vie aux vêtements dans une ambiance conviviale.

Au programme

• Vêtements femme homme enfant

• Chaussures et accessoires

• Pièces tendance et bonnes affaires

• Buvette sur place

• Tombola avec lots à gagner

Lieu Salle des fêtes, Dompierre-les-Ormes 71520

Date Dimanche 29 mars 2026

Horaires de 9h à 16h

Entrée libre — venez nombreux.ses et parlez-en autour de vous. .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 39 36 35 pattesenpagailles@gmail.com

