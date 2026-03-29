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AGENDA · Dompierre-les-Ormes

Vide dressing Dompierre-les-Ormes

dimanche 28 mars 2027 · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
dimanche 28 mars 2027
Fin
dimanche 28 mars 2027
Adresse
Salle des fêtes
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Dompierre-les-Ormes

Vide dressing

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-28
fin : 2027-03-28

Date(s) :
2027-03-28

VIDE DRESSING — 1ère édition
Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ? Venez faire de belles trouvailles lors de notre vide dressing !
Découvrez une sélection de vêtements, chaussures et accessoires pour tous les styles. L’occasion parfaite de dénicher des pépites, faire de bonnes affaires et donner une seconde vie aux vêtements dans une ambiance conviviale.
Au programme
• Vêtements femme / homme / enfant
• Chaussures et accessoires
• Pièces tendance et bonnes affaires
• Buvette sur place
• Tombola avec lots à gagner
Lieu Salle des fêtes, Dompierre-les-Ormes 71520
Date Dimanche 29 mars 2026
Horaires de 9h à 16h
Entrée libre — venez nombreux.ses et parlez-en autour de vous.   .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 39 36 35  pattesenpagailles@gmail.com

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-05-27 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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