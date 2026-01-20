Vide dressing Doubs
Vide dressing Doubs dimanche 22 février 2026.
Vide dressing
Salle des fêtes Doubs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Organisé par le comité des fêtes de Doubs.
Le Comité des Fêtes de Doubs est ravi de vous inviter à son tout premier vide-dressing.
Au programme
Vêtements
Chaussures
Accessoires
Bijoux
Bébé | Enfant | Femme | Homme
Buvette & restauration sur place pour une pause gourmande. .
Salle des fêtes Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 38 90 10 animationcdfdoubs@gmail.com
