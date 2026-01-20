Vide dressing

Salle des fêtes Doubs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Organisé par le comité des fêtes de Doubs.

Le Comité des Fêtes de Doubs est ravi de vous inviter à son tout premier vide-dressing.

Au programme

Vêtements

Chaussures

Accessoires

Bijoux

Bébé | Enfant | Femme | Homme

Buvette & restauration sur place pour une pause gourmande. .

Salle des fêtes Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 38 90 10 animationcdfdoubs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Doubs a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS