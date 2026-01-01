Vide-dressing du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron
Vide-dressing du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron dimanche 25 janvier 2026.
Vide-dressing du Foyer de Domino
Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le portant (non fourni)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
On renouvelle sa garde robe ou on se fait plaisir avec de nouveaux accessoires !
Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 42 46 43
English : Domino’s Home dress sale
Renew your wardrobe or treat yourself to new accessories!
