Vide-dressing du Foyer de Domino Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron

Vide-dressing du Foyer de Domino

Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

On renouvelle sa garde robe ou on se fait plaisir avec de nouveaux accessoires !

Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 42 46 43

English : Domino’s Home dress sale

Renew your wardrobe or treat yourself to new accessories!

