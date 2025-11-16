Vide-dressing du « Judo Club Oléronais » Salle des fêtes Dolus-d’Oléron

Vide-dressing du « Judo Club Oléronais » Salle des fêtes Dolus-d’Oléron dimanche 16 novembre 2025.

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

On vient renouveler sa garde robe et on fait des affaires.

Vêtements Homme, Femme, Enfant, accessoires…

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 76 83 06

Come and renew your wardrobe and shop for bargains.

Men’s, women’s and children’s clothing, accessories…

Man kommt, um seine Garderobe zu erneuern und Schnäppchen zu machen.

Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Accessoires…

Venite a rinnovare il vostro guardaroba e a fare qualche affare.

Abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori…

Ven a renovar tu armario y a hacer gangas.

Ropa de hombre, mujer y niño, accesorios…

L’événement Vide-dressing du « Judo Club Oléronais » Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes