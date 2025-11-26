Vide-Dressing du Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 10:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Récupérez ou donnez de beaux vêtements de toute taille et de saison SAMEDI 13 DÉCEMBRE DE 10H À 14H à l’occasion du Vide-Dressing festif du Ripaillon !Au programme : vêtements pour toute la famille, crêpes, café, jus de fruits et bonne ambiance !Les vêtements peuvent être déposés les vendredis de 14h à 16h au Ripaillon. Ils doivent être en PARFAIT ÉTAT et DE SAISON.Ce sera aussi l’occasion de récupérer des jouets solidaires collectés par l’association Permis de Construire.Évènement gratuit et ouvert à toutes et à tous, organisé par Permis de Construire et la BricoLowtech (participation libre pour les crêpes et boissons).

Le Ripaillon Nantes 44200