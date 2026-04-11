Vide-Dressing du Talaia Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery Biarritz
Vide-Dressing du Talaia Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery Biarritz dimanche 12 avril 2026.
Biarritz
Vide-Dressing du Talaia
Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rendez-vous au Talia pour pour un vide-dressing
Venez chiner vos pièces coup de cœur au Talaia vêtements, accessoires et petites trouvailles mode vous attendent.
Et pour prolonger le plaisir, notre coffee shop Kafea sera ouvert toute l’après-midi pour déguster un café ou un goûter .
Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 13 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-Dressing du Talaia
L’événement Vide-Dressing du Talaia Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- MUSIC HELP JAMAICA ATABAL Biarritz 11 avril 2026
- Thomas Marty Nouveau Spectacle COMPLET Gare du Midi Biarritz 11 avril 2026
- Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz 11 avril 2026
- Prohibido Biarritz Jazz Club Lutfi Jakfar Quartet Prohibido Biarritz 11 avril 2026
- The Simon & Garfunkel Story Gare du Midi Biarritz 12 avril 2026