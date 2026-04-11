Vide-Dressing du Talaia Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery Biarritz

Biarritz

Vide-Dressing du Talaia

Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous au Talia pour pour un vide-dressing

Venez chiner vos pièces coup de cœur au Talaia vêtements, accessoires et petites trouvailles mode vous attendent.

Et pour prolonger le plaisir, notre coffee shop Kafea sera ouvert toute l’après-midi pour déguster un café ou un goûter .

Talaia Hôtel & Spa Biarritz -MGallery 1 Carrefour d’Hélianthe Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 13 13

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English : Vide-Dressing du Talaia

L’événement Vide-Dressing du Talaia Biarritz a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Biarritz