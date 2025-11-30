Vide dressing enfants Le Jaz’s Hontanx

Vide dressing enfants

Le Jaz's 117 Route des Châteaux Hontanx Landes

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Votre bambin a bien grandi et ses affaires qu’il ne met plus prend trop de place dans le placard ? Proposez les au vide dressing réservé aux vêtements et articles de puéricultures allant de la naissance jusqu’à 12 ans.

Places limitées, réservation fortement recommandée

Attention, pour les exposants intéressés, les places étant limitées il est fortement recommandé de réserver. .

Le Jaz's 117 Route des Châteaux Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 98 83

English : Vide dressing enfants

Your toddler is all grown up, and the things he doesn’t wear anymore are taking up too much space in the closet? Offer them up at our dressing room sale, reserved for clothing and childcare items from birth to 12 years of age.

Places limited, booking strongly recommended

German : Vide dressing enfants

Ihr Kleinkind ist schon groß und die Sachen, die es nicht mehr anzieht, nehmen zu viel Platz im Schrank ein? Bieten Sie sie in einem Kleiderschrank an, der für Kleidung und Babyartikel von der Geburt bis zum Alter von 12 Jahren reserviert ist.

Begrenzte Plätze, Reservierung dringend empfohlen

Italiano :

Il vostro bambino è cresciuto e le cose che non indossa più occupano troppo spazio nell’armadio? Proponeteli alla vendita in camerino, riservata agli abiti e agli articoli per l’infanzia dalla nascita ai 12 anni.

I posti sono limitati, quindi si consiglia vivamente di prenotare

Espanol : Vide dressing enfants

¿Tu hijo ya es mayor y las cosas que ya no se pone ocupan demasiado espacio en el armario? Ofrézcalas en la venta de vestuario, reservada a ropa y artículos de puericultura desde el nacimiento hasta los 12 años.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda encarecidamente reservar

