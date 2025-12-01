Vide-Dressing et Bourse aux Jouets Salle Saint Laurent Bayeux
Vide-Dressing et Bourse aux Jouets Salle Saint Laurent Bayeux samedi 13 décembre 2025.
Vide-Dressing et Bourse aux Jouets
Salle Saint Laurent 46 rue Saint Laurent Bayeux Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Vide-Dressing (Homme/Femme) et Vide-Dressing (Enfant) et Bourse aux jouets/livres dans la salle Saint-Laurent. L’occasion de vendre ou d’acheter des vêtements, chaussures et accessoires d’occasion et à petits prix.
Le samedi journée dédiée Hommes/Femmes et le dimanche journée dédiée aux enfants
Afin de faire un tri avant les fêtes de fin d’année, l’association SoeursBayeuxZelles vous propose une vide-dressing et une bourse aux jouets et livres bien au chaud dans la salle Saint Laurent.
L’occasion de vendre ou d’acheter des vêtements, chaussures et accessoires d’occasion et à petits prix.
Le samedi journée dédiée Hommes/Femmes et le dimanche journée dédiée aux enfants.
Les places seront à disposition sur place.
Réservation obligatoire car le nombre de place est limité .
Salle Saint Laurent 46 rue Saint Laurent Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 87 27 56 65 soeursbayeuxzelles@gmail.com
English : Vide-Dressing et Bourse aux Jouets
Dress-vacuum (men/women) and Dress-vacuum (children) and toy/book fair in the Salle Saint-Laurent. An opportunity to buy or sell second-hand clothes, shoes and accessories at low prices.
Saturday dedicated to Men/Women and Sunday dedicated to children
German : Vide-Dressing et Bourse aux Jouets
Vide-Dressing (Mann/Frau) und Vide-Dressing (Kind) sowie Spielzeug-/Bücherbörse im Saal Saint-Laurent. Die Gelegenheit, gebrauchte Kleidung, Schuhe und Accessoires zu kleinen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen.
Am Samstag ist der Tag den Männern/Frauen gewidmet und am Sonntag den Kindern
Italiano :
Vendita di abiti (uomo/donna) e vendita di abiti (bambino) e fiera dei giocattoli/libri nella Salle Saint-Laurent. Un’occasione per comprare o vendere vestiti, scarpe e accessori di seconda mano a prezzi bassi.
Il sabato è un giorno speciale per uomini e donne, mentre la domenica è un giorno speciale per i bambini
Espanol :
Venta de ropa (hombres/mujeres) y venta de ropa (niños) y feria de juguetes/libros en la Salle Saint-Laurent. Una oportunidad para comprar o vender ropa, zapatos y accesorios de segunda mano a precios bajos.
El sábado es un día especial para hombres y mujeres, y el domingo para niños
