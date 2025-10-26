Vide-dressing et bourse aux jouets Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Vide-dressing et bourse aux jouets Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés dimanche 26 octobre 2025.
Vide-dressing et bourse aux jouets
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-26
5 € la table d’1,80m
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 69 11 40
English :
5 ? for a 1.80m table
German :
5 ? der 1,80 m lange Tisch
Italiano :
5 ? per un tavolo di 1,80 m
Espanol :
5 € para una mesa de 1,80 m
L’événement Vide-dressing et bourse aux jouets Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations