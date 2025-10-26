Vide-dressing et bourse aux jouets Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Vide-dressing et bourse aux jouets Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés dimanche 26 octobre 2025.

Vide-dressing et bourse aux jouets

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

5 € la table d’1,80m

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 69 11 40

English :

5 ? for a 1.80m table

German :

5 ? der 1,80 m lange Tisch

Italiano :

5 ? per un tavolo di 1,80 m

Espanol :

5 € para una mesa de 1,80 m

