Vide-dressing et Bourse aux Jouets Schweighouse-Thann

Vide-dressing et Bourse aux Jouets

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 08:00:00

fin : 2026-01-17 15:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Un rendez-vous convivial pour dénicher vêtements et jouets à petits prix, avec petite restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de l’événement.

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 95 63 68

English :

A friendly gathering where you can find clothes and toys at low prices, with snacks and refreshments on site to make the most of the event.

