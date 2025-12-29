VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais

VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS

Place Gambetta HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 07:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Rendez-vous au traditionnel vide-dressing et bourse aux jouets de la Calandreta de Villefranche de Lauragais.

Nouvelle édition de son traditionnel vide-dressing et bourse aux jouets de la Calandreta Lauragués & Los Amics, sous la halle centrale de Villefranche de Lauragais.

Buvette et restauration sur place.

Infos pratiques exposant

– 12€ les 3 mètres linéaires

– Placé en intérieur

– 1 table avec des chaises fournies.

Inscription sur le site internet https://www.calandreta-du-lauragais.org/evenement/vide-dressing-2026/ .

Place Gambetta HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie videgreniercalandreta@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the Calandreta de Villefranche de Lauragais’s traditional dress-down sale and toy market.

L’événement VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2025-12-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE