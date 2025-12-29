VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS Place Gambetta Villefranche-de-Lauragais
VIDE DRESSING ET BOURSE AUX JOUETS
Place Gambetta HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Début : 2026-02-08 07:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Rendez-vous au traditionnel vide-dressing et bourse aux jouets de la Calandreta de Villefranche de Lauragais.
Nouvelle édition de son traditionnel vide-dressing et bourse aux jouets de la Calandreta Lauragués & Los Amics, sous la halle centrale de Villefranche de Lauragais.
Buvette et restauration sur place.
Infos pratiques exposant
– 12€ les 3 mètres linéaires
– Placé en intérieur
– 1 table avec des chaises fournies.
Inscription sur le site internet https://www.calandreta-du-lauragais.org/evenement/vide-dressing-2026/ .
Place Gambetta HALLE CENTRALE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie videgreniercalandreta@gmx.fr
English :
Join us for the Calandreta de Villefranche de Lauragais’s traditional dress-down sale and toy market.
