Vide-dressing et Bourse aux vêtements

5 Rue des Grands Champs Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

La salle Camille Suttin de Beaune-la-Rolande accueille une grande bourse aux vêtements. L’AIPE Collège organise cet événement solidaire incluant une tombola 100% gagnante et un focus spécial sur la vente de vêtements de ski.

L’association AIPE Collège organise une bourse aux vêtements le dimanche 8 février 2026 à la salle Camille Suttin de Beaune-la-Rolande (45340). De 9h à 17h, les visiteurs peuvent dénicher des pièces d’occasion, avec une incitation particulière à la vente d’équipements de ski pour les élèves partant en classe de neige cette année.

La manifestation propose une expérience conviviale grâce à une buvette, un service de restauration sur place et une tombola où chaque ticket est gagnant. Les exposants bénéficient de tarifs attractifs pour leurs emplacements, allant de 2 € à 3 € selon la taille de la table, avec une option pour portant à 1 €. Cet événement local favorise l’économie circulaire et le soutien aux projets scolaires du collège Frédéric Bazille. .

5 Rue des Grands Champs Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 47 83 30

English :

The Salle Camille Suttin in Beaune-la-Rolande plays host to a major clothing sale. CCI Collège is organizing this solidarity event, including a 100% winning tombola and a special focus on the sale of ski clothing.

L’événement Vide-dressing et Bourse aux vêtements Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-01-24 par OT GRAND PITHIVERAIS