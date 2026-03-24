Vide dressing et grenier Salle des Fêtes Fouqueure
Vide dressing et grenier Salle des Fêtes Fouqueure samedi 4 avril 2026.
Vide dressing et grenier
Salle des Fêtes Le bourg Fouqueure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Vide dressing et grenier organisé par l’APE de Fouqueure.
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Salle des Fêtes Le bourg Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 66 34
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English :
Garage sale and dressing room organized by the Fouqueure APE.
L’événement Vide dressing et grenier Fouqueure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente