Vide dressing et grenier Salle des Fêtes Fouqueure

Vide dressing et grenier

Salle des Fêtes Le bourg Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Vide dressing et grenier organisé par l’APE de Fouqueure.

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Salle des Fêtes Le bourg Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 25 66 34

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English :

Garage sale and dressing room organized by the Fouqueure APE.

L’événement Vide dressing et grenier Fouqueure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente