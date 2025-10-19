Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin Salle des fêtes Paulin
Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin Salle des fêtes Paulin dimanche 19 octobre 2025.
Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin
Salle des fêtes Centre Bourg Paulin Dordogne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
A la Salle des fêtes de Paulin
Vide-dressing et jouets organisé par le club de karaté du Pays de Fénelon. Vêtements, jouets, puériculture, pour enfants et ados
Buvette et petite restauration sur place
Salle des fêtes Centre Bourg Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 41 24
English : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin
Paulin village hall
Wardrobe and toy sale organized by the Pays de Fénelon karate club. Clothes, toys, childcare, for children and teenagers
Refreshments and snacks on site
German : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin
In der Festhalle von Paulin
Vide-dressing und Spielzeug, organisiert vom Karateverein des Pays de Fénelon. Kleidung, Spielzeug, Kinderpflege, für Kinder und Jugendliche
Getränke und kleine Snacks vor Ort
Italiano :
Sala del villaggio di Paulin
Vendita di vestiti e giocattoli organizzata dal club di karate del Pays de Fénelon. Vestiti, giocattoli, assistenza per bambini e adolescenti
Rinfreschi e spuntini sul posto
Espanol : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin
Ayuntamiento de Paulin
Venta de disfraces y juguetes organizada por el club de kárate de Pays de Fénelon. Ropa, juguetes, puericultura, para niños y adolescentes
Refrescos y tentempiés in situ
