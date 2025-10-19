Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin Salle des fêtes Paulin

Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin Salle des fêtes Paulin dimanche 19 octobre 2025.

Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin

Salle des fêtes Centre Bourg Paulin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

A la Salle des fêtes de Paulin

Vide-dressing et jouets organisé par le club de karaté du Pays de Fénelon. Vêtements, jouets, puériculture, pour enfants et ados

Buvette et petite restauration sur place

A la Salle des fêtes de Paulin

Vide-dressing et jouets organisé par le club de karaté du Pays de Fénelon. Vêtements, jouets, puériculture, pour enfants et ados

Buvette et petite restauration sur place .

Salle des fêtes Centre Bourg Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 32 41 24

English : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin

Paulin village hall

Wardrobe and toy sale organized by the Pays de Fénelon karate club. Clothes, toys, childcare, for children and teenagers

Refreshments and snacks on site

German : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin

In der Festhalle von Paulin

Vide-dressing und Spielzeug, organisiert vom Karateverein des Pays de Fénelon. Kleidung, Spielzeug, Kinderpflege, für Kinder und Jugendliche

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Sala del villaggio di Paulin

Vendita di vestiti e giocattoli organizzata dal club di karate del Pays de Fénelon. Vestiti, giocattoli, assistenza per bambini e adolescenti

Rinfreschi e spuntini sul posto

Espanol : Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin

Ayuntamiento de Paulin

Venta de disfraces y juguetes organizada por el club de kárate de Pays de Fénelon. Ropa, juguetes, puericultura, para niños y adolescentes

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Vide dressing et jouets pour enfants/ados à Paulin Paulin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT du pays de Fénelon