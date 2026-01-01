VIDE DRESSING ET JOUETS Salle Oustaou Nostre Villefort

VIDE DRESSING ET JOUETS

Salle Oustaou Nostre 2 rue du Pré de la foire Villefort Lozère

Début : 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Vide dressing et jouets le vendredi 16 janvier à 16h00 à la salle Oustaou Nostre, suivi d’un goûter partagé (les boissons seront fournies) organisé par Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort . Les vêtements et jouets doivent être en bon état, propres et complets.

ENTRÉE LIBRE

Salle Oustaou Nostre 2 rue du Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv.fr

English :

Dressing-room and toy sale on Friday January 16th at 4.00 pm at the Salle Oustaou Nostre, followed by a shared snack (drinks will be provided) organized by Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort . Clothes and toys must be in good condition, clean and complete.

FREE ENTRY

