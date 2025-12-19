VIDE DRESSING ET JOUETS Salle Oustaou Nostre Villefort

VIDE DRESSING ET JOUETS

VIDE DRESSING ET JOUETS Salle Oustaou Nostre Villefort samedi 24 janvier 2026.

VIDE DRESSING ET JOUETS

Salle Oustaou Nostre 2 rue du Pré de la foire Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 12:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Vide dressing et jouets le vendredi 16 janvier à 16h00 à la salle Oustaou Nostre, suivi d’un goûter partagé (les boissons seront fournies) organisé par Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort . Les vêtements et jouets doivent être en bon état, propres et complets.
ENTRÉE LIBRE
Vide dressing et jouets le vendredi 16 janvier à 16h00 à la salle Oustaou Nostre, suivi d’un goûter partagé (les boissons seront fournies) organisé par Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort . Les vêtements et jouets doivent être en bon état, propres et complets.
ENTRÉE LIBRE   .

Salle Oustaou Nostre 2 rue du Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69  contact@frpv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dressing-room and toy sale on Friday January 16th at 4.00 pm at the Salle Oustaou Nostre, followed by a shared snack (drinks will be provided) organized by Le Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort . Clothes and toys must be in good condition, clean and complete.
FREE ENTRY

L’événement VIDE DRESSING ET JOUETS Villefort a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT Mont Lozere