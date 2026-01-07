Vide dressing et objets vintage salle des arcadesTOURNUS Tournus 17 et 18 janvier visiteur gratuite

Vide‑dressing & vintage : vêtements, accessoires et objets rétro Rejoignez‑nous pour 2 journées dédiée aux bons plans et au style rétro Buvette restauration et un espace détente .

vide dressing et marché d’objets vintage. Collectionneurs et particuliers proposeront des vêtements (homme, femme, enfant), chaussures, sacs, bijoux, vinyles, lampes, objets déco et petits meubles. L’événement mettra l’accent sur la durabilité et le réemploi

Buvette restauration et un espace détente .

Parfait pour les amoureux du vintage, les chineurs curieux et celles/ceux qui souhaitent consommer autrement.

– Date : samedi 17 et dimanche 18 Janvier 2026

– Horaire : 9h à 18h

– Lieu : Salle des Arcades, le pas Fleury 71700 TOURNUS

– Entrée visiteur gratuite

– Contact / réseaux : [https://www.facebook.com/events/4135363443346112](https://www.facebook.com/events/4135363443346112)

Emplacement : 1 mètre linéaire sur 2m profondeur possibilité de louer tables + chaises / apporter vos présentoirs

merci de partager l’événement

[https://www.facebook.com/events/4135363443346112](https://www.facebook.com/events/4135363443346112)

Bonne visite !

Début : 2026-01-17T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T18:00:00.000+01:00

1

salle des arcadesTOURNUS Le pas Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire



