Vide-dressing et visite des lieux la Longère du Bois de Bailly, Saint-Fargeau

la Longère du Bois de Bailly, 961 Route des Aguenets Saint-Fargeau Yonne
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Vide-dressing à la Longère du Bois de Bailly, Mme RYCKEWAERT en profitera pour vous faire découvrir sa salle de fitness et son gîte. .
la Longère du Bois de Bailly, 961 Route des Aguenets Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 11 10 32 ryckewaert.carole@gmail.com
