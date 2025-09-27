Vide-dressing et visite des lieux la Longère du Bois de Bailly, Saint-Fargeau

Vide-dressing et visite des lieux la Longère du Bois de Bailly, Saint-Fargeau samedi 27 septembre 2025.

Vide-dressing et visite des lieux

la Longère du Bois de Bailly, 961 Route des Aguenets Saint-Fargeau Yonne

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Vide-dressing à la Longère du Bois de Bailly, Mme RYCKEWAERT en profitera pour vous faire découvrir sa salle de fitness et son gîte. .

la Longère du Bois de Bailly, 961 Route des Aguenets Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 11 10 32 ryckewaert.carole@gmail.com

