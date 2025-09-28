Vide-dressing Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert
Vide-dressing Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert dimanche 28 septembre 2025.
Vide-dressing
Salle des fêtes Rue de Plombières les Bains Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Vêtements, chaussures, enfants et adultes.
Vente de cafés, boissons et pâtisseries.
Inscription avant le 25 septembre 17h. .
Salle des fêtes Rue de Plombières les Bains Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 13 03
