VIDE DRESSING FOYER RURAL DE PLAISANCE

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Dimanche 1er mars 10h/17h Salle Polyvalente

Vide dressing organisé par le foyer rural de Plaisance

Petite restauration sur place

Sur inscription ouvert à tous

04.67.23.69.04

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

English :

Sunday March 1st 10h/17h Salle Polyvalente

Dressing room sale organized by the Foyer Rural de Plaisance

Snacks on site

Registration required, open to all

04.67.23.69.04

L’événement VIDE DRESSING FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB