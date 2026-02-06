VIDE DRESSING FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal
VIDE DRESSING FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal dimanche 1 mars 2026.
VIDE DRESSING FOYER RURAL DE PLAISANCE
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Dimanche 1er mars 10h/17h Salle Polyvalente
Vide dressing organisé par le foyer rural de Plaisance
Petite restauration sur place
Sur inscription ouvert à tous
04.67.23.69.04
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie
English :
Sunday March 1st 10h/17h Salle Polyvalente
Dressing room sale organized by the Foyer Rural de Plaisance
Snacks on site
Registration required, open to all
04.67.23.69.04
