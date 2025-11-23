Vide Dressing Grazac

Vide Dressing

Salle de la Mairie Grazac Haute-Loire

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Venez vendre ou chiner vêtements, chaussures, accessoires… Buvette et restauration sur place. Inscription jusqu’au 15 Novembre.

Salle de la Mairie Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 67 31 94

English :

Come and sell or bargain hunt: clothes, shoes, accessories… Refreshments and catering on site. Registration until November 15.

German :

Kommen Sie zum Verkaufen oder Stöbern: Kleidung, Schuhe, Accessoires… Getränke und Essen vor Ort. Anmeldung bis zum 15. November.

Italiano :

Venite a vendere o a caccia di occasioni: vestiti, scarpe, accessori… Rinfresco e ristorazione in loco. Iscrizioni fino al 15 novembre.

Espanol :

Venga a vender o a buscar gangas: ropa, zapatos, accesorios… Refrescos y catering in situ. Inscripciones hasta el 15 de noviembre.

