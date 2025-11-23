Vide Dressing Grazac
Vide Dressing Grazac dimanche 23 novembre 2025.
Vide Dressing
Salle de la Mairie Grazac Haute-Loire
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Venez vendre ou chiner vêtements, chaussures, accessoires… Buvette et restauration sur place. Inscription jusqu’au 15 Novembre.
Salle de la Mairie Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 67 31 94
English :
Come and sell or bargain hunt: clothes, shoes, accessories… Refreshments and catering on site. Registration until November 15.
German :
Kommen Sie zum Verkaufen oder Stöbern: Kleidung, Schuhe, Accessoires… Getränke und Essen vor Ort. Anmeldung bis zum 15. November.
Italiano :
Venite a vendere o a caccia di occasioni: vestiti, scarpe, accessori… Rinfresco e ristorazione in loco. Iscrizioni fino al 15 novembre.
Espanol :
Venga a vender o a buscar gangas: ropa, zapatos, accesorios… Refrescos y catering in situ. Inscripciones hasta el 15 de noviembre.
L’événement Vide Dressing Grazac a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire