Vide-dressing & grenier de La Pépinière La Pépinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 09:30 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Vide-dressing/grenier quartier St-Donatien Ouvert à toutes et tous, pensé comme un moment convivial favorisant les échanges entre habitants et la seconde vie des vêtements. Cet événement s’inscrit dans une dynamique locale à la fois écologique, solidaire et participative.

La Pépinière Centre-ville Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/2088705342076893



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