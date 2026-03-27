Vide-dressing & grenier de La Pépinière La Pépinière Nantes
Vide-dressing & grenier de La Pépinière La Pépinière Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 09:30 – 19:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Vide-dressing/grenier quartier St-Donatien Ouvert à toutes et tous, pensé comme un moment convivial favorisant les échanges entre habitants et la seconde vie des vêtements. Cet événement s’inscrit dans une dynamique locale à la fois écologique, solidaire et participative.
La Pépinière Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/events/2088705342076893
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