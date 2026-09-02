Informations pratiques

Grignols

Vide – dressing

Salle des fêtes Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vêtements, chaussures, accessoires pour hommes, femmes et enfants (à partir de 10 ans)

Entrée libre, buvette sur place.

14h-18h, Salle des Fêtes.

Les Grignol’arts – lesgrignolarts@outlook.fr

Vêtements, chaussures, accessoires pour hommes, femmes et enfants (à partir de 10 ans)

Entrée libre, buvette sur place.

14h-18h, Salle des Fêtes.

Les Grignol’arts – lesgrignolarts@outlook.fr .

Salle des fêtes Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesgrignolarts@outlook.fr

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English : Vide – dressing

Clothing, shoes, and accessories for men, women, and children (ages 10 and up)

Free admission; refreshments available on site.

2:00 p.m.–6:00 p.m., Salle des F%EAtes.

Les Grignol?arts – lesgrignolarts@outlook.fr

L’événement Vide – dressing Grignols a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord