Vide – dressing Grignols
dimanche 4 octobre 2026 · Grignols
Informations pratiques
Grignols
Vide – dressing
Salle des fêtes Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vêtements, chaussures, accessoires pour hommes, femmes et enfants (à partir de 10 ans)
Entrée libre, buvette sur place.
14h-18h, Salle des Fêtes.
Les Grignol’arts – lesgrignolarts@outlook.fr
Vêtements, chaussures, accessoires pour hommes, femmes et enfants (à partir de 10 ans)
Entrée libre, buvette sur place.
14h-18h, Salle des Fêtes.
Les Grignol’arts – lesgrignolarts@outlook.fr .
Salle des fêtes Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesgrignolarts@outlook.fr
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English : Vide – dressing
Clothing, shoes, and accessories for men, women, and children (ages 10 and up)
Free admission; refreshments available on site.
2:00 p.m.–6:00 p.m., Salle des F%EAtes.
Les Grignol?arts – lesgrignolarts@outlook.fr
L’événement Vide – dressing Grignols a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord
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