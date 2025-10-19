VIDE DRESSING Hérépian

VIDE DRESSING Hérépian dimanche 19 octobre 2025.

VIDE DRESSING

Hérépian Hérault

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Vide-dressing organisé par les Tuquettes d’Hérépian

Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 17h à l’espace Jules Ferry d’Hérépian

Vêtements et accessoires maroquinerie, bijoux, chaussures…

Emplacement 10€

Sur place restauration rapide, crèpes, boissons…

Entrée gratuite

Renseignements et Inscription au 06 70 38 76 07

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 38 76 07

English :

Dress sale organized by Les Tuquettes d’Hérépian

Sunday, October 19, 2025 from 9am to 5pm at espace Jules Ferry in Hérépian

Clothing and accessories: leather goods, jewelry, shoes…

Space 10?

On-site: fast food, crèpes, drinks…

Free admission

Information and registration: 06 70 38 76 07

German :

Von den Tuquettes d’Hérépian organisierter Kleiderverkauf

Sonntag, 19. Oktober 2025 von 9 bis 17 Uhr im Espace Jules Ferry in Hérépian

Kleidung und Accessoires: Lederwaren, Schmuck, Schuhe…

Standplatz 10 ?

Vor Ort: Schnellimbiss, Crêpes, Getränke…

Der Eintritt ist frei

Informationen und Anmeldung unter 06 70 38 76 07

Italiano :

Vendita di abiti organizzata dalle Tuquettes d’Hérépian

Domenica 19 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 17.00 presso l’Espace Jules Ferry di Hérépian

Abbigliamento e accessori: pelletteria, gioielli, scarpe…

Spazio 10?

Sul posto: fast food, crèpes, bevande…

Ingresso libero

Informazioni e iscrizioni: 06 70 38 76 07

Espanol :

Venta de vestidos organizada por las Tuquettes d’Hérépian

Domingo 19 de octubre de 2025 de 9.00 a 17.00 h en el Espace Jules Ferry de Hérépian

Ropa y accesorios: marroquinería, joyería, zapatos…

¿Espacio 10?

En el lugar: comida rápida, crepes, bebidas…

Entrada gratuita

Información e inscripciones: 06 70 38 76 07

