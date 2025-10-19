VIDE DRESSING Hérépian
VIDE DRESSING Hérépian dimanche 19 octobre 2025.
VIDE DRESSING
Hérépian Hérault
Vide-dressing organisé par les Tuquettes d’Hérépian
Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 17h à l’espace Jules Ferry d’Hérépian
Vêtements et accessoires maroquinerie, bijoux, chaussures…
Emplacement 10€
Sur place restauration rapide, crèpes, boissons…
Entrée gratuite
Renseignements et Inscription au 06 70 38 76 07
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 38 76 07
English :
Dress sale organized by Les Tuquettes d’Hérépian
Sunday, October 19, 2025 from 9am to 5pm at espace Jules Ferry in Hérépian
Clothing and accessories: leather goods, jewelry, shoes…
Space 10?
On-site: fast food, crèpes, drinks…
Free admission
Information and registration: 06 70 38 76 07
German :
Von den Tuquettes d’Hérépian organisierter Kleiderverkauf
Sonntag, 19. Oktober 2025 von 9 bis 17 Uhr im Espace Jules Ferry in Hérépian
Kleidung und Accessoires: Lederwaren, Schmuck, Schuhe…
Standplatz 10 ?
Vor Ort: Schnellimbiss, Crêpes, Getränke…
Der Eintritt ist frei
Informationen und Anmeldung unter 06 70 38 76 07
Italiano :
Vendita di abiti organizzata dalle Tuquettes d’Hérépian
Domenica 19 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 17.00 presso l’Espace Jules Ferry di Hérépian
Abbigliamento e accessori: pelletteria, gioielli, scarpe…
Spazio 10?
Sul posto: fast food, crèpes, bevande…
Ingresso libero
Informazioni e iscrizioni: 06 70 38 76 07
Espanol :
Venta de vestidos organizada por las Tuquettes d’Hérépian
Domingo 19 de octubre de 2025 de 9.00 a 17.00 h en el Espace Jules Ferry de Hérépian
Ropa y accesorios: marroquinería, joyería, zapatos…
¿Espacio 10?
En el lugar: comida rápida, crepes, bebidas…
Entrada gratuita
Información e inscripciones: 06 70 38 76 07
