Vide dressing – le Malok Kerlouan, 17 mai 2025 13:00

Finistère

Vide dressing le Malok 14 rue de la côte des légendes Kerlouan Finistère

Début : 2025-05-17 13:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Vous avez des vêtements en bon état qui dorment dans vos placards ? Offrez-leur une seconde vie et faites des heureux !

On vous invite à notre vide-dressing ! Que vous soyez vendeurs ou chineurs, c’est l’occasion parfaite pour faire du tri, dénicher des pépites et partager un moment convivial autour d’un verre. L’inscription est gratuite pour les exposants !

En MP sur la page MALOK ou par mail à comptoirmalok@gmail.com

Ne ratez pas cette occasion de vider vos placards… et de les remplir à nouveau avec de super trouvailles ! .

le Malok 14 rue de la côte des légendes

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 98 76

