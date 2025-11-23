VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue
VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue dimanche 23 novembre 2025.
VIDE DRESSING
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23
Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 10h à 15h à la salle des fêtes de La Canourgue.
Emplacement et entrée gratuite.
Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie videdressing.famillesactives@gmail.com
English :
Clothing and accessories for women, men, sports and leisure from 10 am to 3 pm at the salle des fêtes in La Canourgue.
Free admission.
Registration required by e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
German :
Kleidung und Accessoires für Damen, Herren, Sport und Freizeit von 10 bis 15 Uhr in der Festhalle von La Canourgue.
Standplatz und Eintritt frei.
Anmeldung per E-Mail erforderlich: videdressing.famillesactives@gmail.com
Italiano :
Abbigliamento e accessori per donna, uomo, sport e tempo libero dalle 10.00 alle 15.00 presso la Salle des fêtes di La Canourgue.
Ingresso libero.
Registrazione obbligatoria via e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com
Espanol :
Ropa y accesorios para mujer, hombre, deporte y ocio de 10.00 a 15.00 h en la salle des fêtes de La Canourgue.
Entrada gratuita.
Inscripción previa por correo electrónico: videdressing.famillesactives@gmail.com
