VIDE DRESSING Salle des fêtes La Canourgue

VIDE DRESSING

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 15:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Vêtements et accessoires pour femmes, hommes, sports et loisirs de 10h à 15h à la salle des fêtes de La Canourgue.

Emplacement et entrée gratuite.

Inscription obligatoire par mail: videdressing.famillesactives@gmail.com

Salle des fêtes Place du Pré Commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie videdressing.famillesactives@gmail.com

English :

Clothing and accessories for women, men, sports and leisure from 10 am to 3 pm at the salle des fêtes in La Canourgue.

Free admission.

Registration required by e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com

German :

Kleidung und Accessoires für Damen, Herren, Sport und Freizeit von 10 bis 15 Uhr in der Festhalle von La Canourgue.

Standplatz und Eintritt frei.

Anmeldung per E-Mail erforderlich: videdressing.famillesactives@gmail.com

Italiano :

Abbigliamento e accessori per donna, uomo, sport e tempo libero dalle 10.00 alle 15.00 presso la Salle des fêtes di La Canourgue.

Ingresso libero.

Registrazione obbligatoria via e-mail: videdressing.famillesactives@gmail.com

Espanol :

Ropa y accesorios para mujer, hombre, deporte y ocio de 10.00 a 15.00 h en la salle des fêtes de La Canourgue.

Entrada gratuita.

Inscripción previa por correo electrónico: videdressing.famillesactives@gmail.com

L’événement VIDE DRESSING La Canourgue a été mis à jour le 2025-11-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn