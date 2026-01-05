Vide dressing Salle Polyvalente La Chapelle-Aubareil

Vide dressing

8h 18h. Vêtements homme femme enfant. Au profit de la ligue contre le cancer. Vente de crêpes toute la journée. Gratuit

Vide dressing au profit de la ligue contre le cancer.

Vêtements femme homme enfant.

Vente de crêpes toute la journée. .

Salle Polyvalente Route de Saint Geniès La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 73 16 72

English : Vide dressing

8am 6pm. Men’s women’s children’s clothing. In aid of the league against cancer. Pancake sale all day. Free

