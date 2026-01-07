Vide-dressing Salle Polyvalente La Hague

Vide-dressing

Salle Polyvalente Beaumont-Hague La Hague Manche

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Envie de consommer autrement et de faire de belles découvertes ?

Venez flâner à notre vide-dressing & marché des créateurs.

Seconde main des pièces uniques, tendances et à petits prix.

Créations locales bijoux, accessoires, déco, créations artisanales.

Une belle occasion de soutenir les créateurs de la région et de donner une seconde vie aux vêtements. .

Salle Polyvalente Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 judoclubhague50440@gmail.com

