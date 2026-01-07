Vide-dressing Salle Polyvalente La Hague
Vide-dressing Salle Polyvalente La Hague dimanche 1 février 2026.
Vide-dressing
Salle Polyvalente Beaumont-Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Envie de consommer autrement et de faire de belles découvertes ?
Venez flâner à notre vide-dressing & marché des créateurs.
Seconde main des pièces uniques, tendances et à petits prix.
Créations locales bijoux, accessoires, déco, créations artisanales.
Une belle occasion de soutenir les créateurs de la région et de donner une seconde vie aux vêtements. .
Salle Polyvalente Beaumont-Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 85 87 78 65 judoclubhague50440@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-dressing La Hague a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Cotentin La Hague