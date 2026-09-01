Informations pratiques

La Saucelle

Vide Dressing

2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Grand Claireau vous propose un vide dressing pour chiner, dénicher, vous faire plaisir et donner une seconde vie aux vêtements !

Le Grand Claireau vous propose un vide dressing pour chiner, dénicher, vous faire plaisir et donner une seconde vie aux vêtements ! .

2 Route des Hauts Étangs La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64

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English :

Le Grand Claireau invites you to a clothing swap where you can hunt for bargains, discover hidden gems, treat yourself, and give your clothes a second life!

L’événement Vide Dressing La Saucelle a été mis à jour le 2026-09-07 par OTs DU PERCHE