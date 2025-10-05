VIDE DRESSING Laurens

VIDE DRESSING Laurens dimanche 5 octobre 2025.

VIDE DRESSING

Laurens Hérault

Vide dressing de 9h à 15h à la salle polyvalente organisé par G.A.M.E.R. Laurens. Buvette, pâtisseries & petite restauration. A 11h30 représentation / spectacle des B&R.

Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 21 22 27 09

English :

Garage sale from 9am to 3pm at the Salle Polyvalente organized by G.A.M.E.R. Laurens. Refreshments, pastries & snacks. At 11:30 am performance / show by B&R.

German :

Vide dressing von 9 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle, organisiert von G.A.M.E.R. Laurens. Getränke, Gebäck und kleine Snacks. Um 11.30 Uhr Aufführung/Show der B&R.

Italiano :

Vendita di camerini dalle 9.00 alle 15.00 presso la Salle Polyvalente, organizzata da G.A.M.E.R. Laurens. Rinfresco, dolci e snack. Alle 11.30 esibizione/spettacolo di B&R.

Espanol :

Venta de camerinos de 9.00 a 15.00 h en la Sala Polivalente, organizada por el G.A.M.E.R. Laurens. Refrescos, bollería y tentempiés. A las 11.30 h, actuación/espectáculo de B&R.

