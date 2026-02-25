Vide-dressing Le Hangar Zéro Le Havre
On fait de la place dans les placards… Et ça tombe bien !
Le Hangar Zéro ouvre grand ses portes pour un vide-dressing comme on les aime
Convivial, créatif et plein de belles trouvailles !
Au programme
– Des petits prix
– Robes, vestes, accessoires, chaussures…
– Des pépites de mode à prix doux !
On vient les mains vides, on repart stylé·e !
Petite restauration sur place. Pas question de shopper le ventre vide !
Réparation textile sur place
Votre pièce préférée a besoin d’un petit coup de pouce ?
Nos réparateur·rices textile lui offrent une seconde vie sur place !
Parce qu’un vêtement réparé, c’est un vêtement sauvé.
Custom textile
Craquez pour une pièce et envie de la rendre unique ?
Customisation sur place !
Patches, broderie, peinture textile…
Repartez avec une création 100% vous !
Chiner, réparer, customiser… Le vide-dressing du Hangar Zéro, c’est bien plus que du shopping. C’est une journée engagée pour une mode plus durable, créative et accessible à tous ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
