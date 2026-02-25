Vide-dressing Le Hangar Zéro Le Havre

Vide-dressing

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

On fait de la place dans les placards… Et ça tombe bien !

Le Hangar Zéro ouvre grand ses portes pour un vide-dressing comme on les aime

Convivial, créatif et plein de belles trouvailles !

Au programme

– Des petits prix

– Robes, vestes, accessoires, chaussures…

– Des pépites de mode à prix doux !

On vient les mains vides, on repart stylé·e !

Petite restauration sur place. Pas question de shopper le ventre vide !

Réparation textile sur place

Votre pièce préférée a besoin d’un petit coup de pouce ?

Nos réparateur·rices textile lui offrent une seconde vie sur place !

Parce qu’un vêtement réparé, c’est un vêtement sauvé.

Custom textile

Craquez pour une pièce et envie de la rendre unique ?

Customisation sur place !

Patches, broderie, peinture textile…

Repartez avec une création 100% vous !

Chiner, réparer, customiser… Le vide-dressing du Hangar Zéro, c’est bien plus que du shopping. C’est une journée engagée pour une mode plus durable, créative et accessible à tous ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

