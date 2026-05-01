Le Vilhain

Vide dressing

Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Les P’tites Mains organise un vide dressing pour chiner votre future pépite ou vider vos placards ! Vêtements, chaussures, accessoires, mais aussi jeux et jouets, venez faire des bonnes affaires à la salle des fêtes, le 30 mai de 10h à 17h!

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Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 07 24 19

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English :

The association Les P’tites Mains is organizing a dressing-room sale to find your future nugget or empty your closet! Clothes, shoes, accessories, games and toys come and make a bargain at the salle des fêtes on May 30 from 10am to 5pm!

L’événement Vide dressing Le Vilhain a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme