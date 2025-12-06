Vide dressing Les culottées sont de retour ! Héméra Agen l’Espace de coworking Agen

Héméra Agen l’Espace de coworking 35 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Au programme trentaine d’exposantes ainsi que des créateurs et créatrices locaux, qui vous proposeront des vêtements et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants.

Héméra Agen l’Espace de coworking 35 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 97 80 lesculottees.asso47@gmail.com

English : Vide dressing Les culottées sont de retour !

On the program: some thirty exhibitors and local designers offering second-hand clothing and accessories for women, men and children.

German : Vide dressing Les culottées sont de retour !

Auf dem Programm stehen rund 30 Ausstellerinnen sowie lokale Designerinnen und Designer, die Secondhand-Kleidung und Accessoires für Frauen, Männer und Kinder anbieten.

Italiano :

In programma: una trentina di espositori e stilisti locali che propongono abbigliamento e accessori di seconda mano per donna, uomo e bambino.

Espanol : Vide dressing Les culottées sont de retour !

En el programa: una treintena de expositores y diseñadores locales que ofrecen ropa y accesorios de segunda mano para mujeres, hombres y niños.

