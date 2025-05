Vide Dressing – Les Granges-Gontardes, 17 mai 2025 09:00, Les Granges-Gontardes.

Drôme

Vide Dressing 980 route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Le Domaine Escalin ouvre ses portes pour un Vide-Dressing unique en plein cœur du vignoble.

980 route des Charrettes

Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 contact@escalin.com

English :

Domaine Escalin opens its doors for a unique Vide-Dressing in the heart of the vineyard.

German :

Die Domaine Escalin öffnet ihre Türen für ein einzigartiges Vide-Dressing im Herzen des Weinbergs.

Italiano :

Il Domaine Escalin apre le sue porte per un evento unico, il « Videodressing », proprio nel cuore dei vigneti.

Espanol :

Domaine Escalin abre sus puertas para un evento único de « Vide-Dressing » en pleno corazón de los viñedos.

