Vide-dressing Hôtel de la Paix Limoges

Vide-dressing

Hôtel de la Paix 25 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Et si vous preniez un moment pour vous… dans une atmosphère douce et chaleureuse ?

L’Hôtel de la Paix ouvre ses portes pour un vide dressing 100% féminin, pensé comme une parenthèse cocooning.

Au programme, vêtements et accessoires féminins sélectionnés avec soin et un coin gourmand (boissons chaudes et fraîches, pâtisseries maison).

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Hôtel de la Paix 25 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 10 43

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English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole