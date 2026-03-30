Vide-dressing Hôtel de la Paix Limoges
Vide-dressing Hôtel de la Paix Limoges samedi 25 avril 2026.
Vide-dressing
Hôtel de la Paix 25 Place Jourdan Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Et si vous preniez un moment pour vous… dans une atmosphère douce et chaleureuse ?
L’Hôtel de la Paix ouvre ses portes pour un vide dressing 100% féminin, pensé comme une parenthèse cocooning.
Au programme, vêtements et accessoires féminins sélectionnés avec soin et un coin gourmand (boissons chaudes et fraîches, pâtisseries maison).
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Hôtel de la Paix 25 Place Jourdan Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 10 43
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English : Vide-dressing
L’événement Vide-dressing Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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