Vide dressing & Marché de Noël

Bar O Darling Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Vide dressing & marché de Noêl vetements de seconde main et créations artisanales locales. Le bar Oh!Darling sera fermé; seront uniquement proposéés des boissons chaudes et gâteaux gourmands. .

Bar O Darling Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90

English : Vide dressing & Marché de Noël

L’événement Vide dressing & Marché de Noël Asquins a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay