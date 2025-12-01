Vide dressing & Marché de Noël Asquins

Vide dressing & Marché de Noël Asquins samedi 13 décembre 2025.

Vide dressing & Marché de Noël

Bar O Darling Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Vide dressing & marché de Noêl vetements de seconde main et créations artisanales locales. Le bar Oh!Darling sera fermé; seront uniquement proposéés des boissons chaudes et gâteaux gourmands.   .

Bar O Darling Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 

English : Vide dressing & Marché de Noël

L’événement Vide dressing & Marché de Noël Asquins a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay