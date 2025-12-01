Vide dressing & Marché de Noël Asquins
Vide dressing & Marché de Noël
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Vide dressing & marché de Noêl vetements de seconde main et créations artisanales locales. Le bar Oh!Darling sera fermé; seront uniquement proposéés des boissons chaudes et gâteaux gourmands. .
Bar O Darling Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90
