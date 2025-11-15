Vide dressing Mesquer
Vide dressing Mesquer samedi 15 novembre 2025.
Vide dressing
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
Date(s) :
2025-11-15
C’est le moment de vider votre armoire ou de chiner vos tenues pour l’hiver !
Il n’y a que 10 places pour exposer. Nous réservons donc une table aux 10 premières demandes.
NB: pour manger: tapas dès 19h!
Charlotte sms ou appel au 06 11 84 98 41 .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
