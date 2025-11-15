Vide dressing Mesquer

Vide dressing Mesquer samedi 15 novembre 2025.

Vide dressing

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

C’est le moment de vider votre armoire ou de chiner vos tenues pour l’hiver !

Il n’y a que 10 places pour exposer. Nous réservons donc une table aux 10 premières demandes.

NB: pour manger: tapas dès 19h!

Charlotte sms ou appel au 06 11 84 98 41 .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

