Vide dressing Mesquer
Vide dressing Mesquer samedi 11 avril 2026.
Vide dressing
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez chiner vos tenues printemps été, homme/femme en sirotant un cocktail au Central café. .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
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English :
L’événement Vide dressing Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44