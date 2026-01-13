Vide dressing

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez chiner vos tenues printemps été, homme/femme en sirotant un cocktail au Central café. .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

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English :

L’événement Vide dressing Mesquer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44