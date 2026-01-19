Vide Dressing mixte The Square (salle de sport) Marseille 5e Arrondissement
Vide Dressing mixte The Square (salle de sport) Marseille 5e Arrondissement dimanche 8 février 2026.
Vide Dressing mixte
Dimanche 8 février 2026 de 10h à 17h. The Square (salle de sport) 126 BD CHAVE Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Vide dressing destiné à toutes et tous.
Venez nombreux
En intérieur WC cabines d’essayage- miroir
Tous les stands ont été attribués. .
The Square (salle de sport) 126 BD CHAVE Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesfillesducamas@gmail.com
English :
Dressing room sale open to all.
Come one, come all
