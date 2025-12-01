Vide dressing : Mode responsable et bonnes affaires La Boussole Paris

Pourquoi participer ?

Un lieu cosy et pratique : Pas de stress de météo, pas de logistique

compliquée. On vous fournit une table de 2 mètres et un portant pour

mettre en valeur vos pièces.

Un public engagé : Des chineurs passionnés, des amateurs de mode

durable, et des voisins du quartier en quête de bonnes affaires.

Une ambiance bienveillante: Ici, pas de course effrénée. On prend le

temps de discuter, d’essayer, et de partager des conseils mode.

Un prix malin : 50 euros la journée pour un emplacement, avec tout le

matériel inclus. De quoi rentabiliser votre participation en un rien de

temps !

Comment ça marche ?

– Vous avez des vêtements, accessoires ou chaussures en bon état qui

ne vous servent plus ? Réservez votre emplacement et venez les proposer à

la vente.

– Vous cherchez des pièces uniques à petits prix ? Venez chiner dès 10h30 et repartir avec des trésors !

– On s’occupe de tout : installation, communication, et même un petit coin café pour se réchauffer entre deux ventes.

Infos pratiques

Quand ? Samedi 13 décembre, de 10h30 à 18h

Où ? La Boussole, 15 avenue Jean Moulin, Paris (métro [préciser si besoin])

Tarif vendeurs : 50€ l’emplacement (table + portant inclus)

Entrée gratuite pour les chineurs

Comment s’inscrire ?

Les places sont limitées! Pour réserver votre emplacement, envoyez-nous un message à villagejeanmoulinfriant@gmail.com.

On vous enverra toutes les infos pour préparer au mieux votre journée.

Pourquoi cet événement est fait pour vous ?

– Vous voulez désencombrer votre dressing sans jeter ?

– Vous cherchez un complément de revenus avant les fêtes ?

– Vous avez envie de rencontrer des passionnés de mode dans une ambiance détendue ?

Alors, on se retrouve le 13 décembre à La Boussole !

Un mot de Coralie, organisatrice :

« Ce vide-dressing, c’est bien plus qu’une journée de ventes. C’est

l’occasion de montrer que la mode peut être circulaire, joyeuse et

humaine. Et surtout, de prouver qu’à Paris, même en décembre, on peut

s’amuser sans se geler ! »

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h30 à 18h00

gratuit

Gratuit pour les visiteurs. Payant pour les exposants.

Tout public.

La Boussole 15, avenue Jean Moulin 75014 Paris

villagejeanmoulinfriant@gmail.com