Vide-dressing mode responsable, saveurs et ambiance hispanophone L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Vide-dressing mode responsable, saveurs et ambiance hispanophone

Dimanche 8 mars 2026 de 10h à 17h. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez participer à notre vide-dressing, un rendez-vous ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent donner une seconde vie à leurs vêtements.

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir un large choix de vêtements et accessoires pour femmes, hommes et enfants, dénicher des pièces uniques à petits prix et renouveler votre garde-robe dans une démarche plus responsable et durable.

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, l’événement sera aussi l’occasion de partager un moment d’échange en espagnol, pour pratiquer la langue de manière naturelle, autour de conversations, de rencontres et de bonnes affaires.

Et pour compléter l’expérience, les savoureux tacos de Tacomix seront proposés sur place, pour une pause gourmande aux saveurs mexicaines.

Que vous veniez pour vendre, acheter ou simplement passer un moment agréable, cette journée promet rencontres, partage et convivialité dans une ambiance détendue et festive.

Ouvert à tous ! .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

Come and take part in our garage sale, an event open to all those who want to give a second life to their clothes.

