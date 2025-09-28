Vide dressing kiosque jardin public Montélimar
Vide dressing kiosque jardin public Montélimar dimanche 28 septembre 2025.
Vide dressing
kiosque jardin public 3 bis rue pierre mendes france Montélimar Drôme
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
2025-09-28
Vide dressing organisé par le lions club au profit de l’association perce neige
kiosque jardin public 3 bis rue pierre mendes france Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 27 52 75 dumas.valerie@wanadoo.fr
English :
Dressing room sale organized by the Lions Club in aid of the « Perce neige » association
German :
Vide dressing organisiert vom lions club zugunsten des Vereins perce neige
Italiano :
Vendita di camerini organizzata dal Lions Club a favore dell’associazione Perce neige
Espanol :
Venta de vestuario organizada por el Club de Leones en beneficio de la asociación Perce neige
