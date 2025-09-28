Vide dressing kiosque jardin public Montélimar

Vide dressing kiosque jardin public Montélimar dimanche 28 septembre 2025.

Vide dressing

kiosque jardin public 3 bis rue pierre mendes france Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vide dressing organisé par le lions club au profit de l’association perce neige

.

kiosque jardin public 3 bis rue pierre mendes france Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 27 52 75 dumas.valerie@wanadoo.fr

English :

Dressing room sale organized by the Lions Club in aid of the « Perce neige » association

German :

Vide dressing organisiert vom lions club zugunsten des Vereins perce neige

Italiano :

Vendita di camerini organizzata dal Lions Club a favore dell’associazione Perce neige

Espanol :

Venta de vestuario organizada por el Club de Leones en beneficio de la asociación Perce neige

L’événement Vide dressing Montélimar a été mis à jour le 2025-08-29 par Montélimar Tourisme Agglomération