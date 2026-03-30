Vide dressing

Salle Minel Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

L’association du Comité des Œuvres Sociales de Nogent organise un vide dressing !

Buvette et petite restauration sur place.

Inscription obligatoire pour les exposants jusqu’au 19 avril. .

Salle Minel Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 77 97 54 cos.nogent52@gmail.com

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English :

L’événement Vide dressing Nogent a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Chaumont