Vide dressing Nogent
Vide dressing Nogent dimanche 26 avril 2026.
Vide dressing
Salle Minel Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
L’association du Comité des Œuvres Sociales de Nogent organise un vide dressing !
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription obligatoire pour les exposants jusqu’au 19 avril. .
Salle Minel Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 77 97 54 cos.nogent52@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide dressing Nogent a été mis à jour le 2026-03-26 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Nogent (Haute-Marne)
- Exposition de Fil en Aiguilles Nogent 1 avril 2026
- La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent 17 avril 2026
- LE CUL DE SAC PR N°67 Nogent Haute-Marne 1 mai 2026
- AU PAYS DE LA COUTELLERIE DE NOGENT Nogent Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE NOGENT (CIRCUIT LONG) Nogent Haute-Marne 1 mai 2026