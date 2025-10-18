Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer
Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.
Vide Dressing Octobre Rose
rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Préau de l’école.
Petite restauration sur place
Organisé par le CCAS
Préau de l’école.
Petite restauration sur place
Organisé par le CCAS .
rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
English :
School playground.
Snacks on site
Organized by the CCAS
German :
Vorhof der Schule.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Organisiert vom CCAS
Italiano :
Parco giochi della scuola.
Merenda in loco
Organizzato dal CCAS
Espanol :
Patio de recreo de la escuela.
Merienda in situ
Organizado por la CCAS
L’événement Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME