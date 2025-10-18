Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer

Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Vide Dressing Octobre Rose

rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Préau de l’école.
Petite restauration sur place
Organisé par le CCAS
rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France 

English :

School playground.
Snacks on site
Organized by the CCAS

German :

Vorhof der Schule.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Organisiert vom CCAS

Italiano :

Parco giochi della scuola.
Merenda in loco
Organizzato dal CCAS

Espanol :

Patio de recreo de la escuela.
Merienda in situ
Organizado por la CCAS

L’événement Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME