Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Préau de l’école.

Petite restauration sur place

Organisé par le CCAS

rue Ancel De Caïeu Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

English :

School playground.

Snacks on site

Organized by the CCAS

German :

Vorhof der Schule.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Organisiert vom CCAS

Italiano :

Parco giochi della scuola.

Merenda in loco

Organizzato dal CCAS

Espanol :

Patio de recreo de la escuela.

Merienda in situ

Organizado por la CCAS

L’événement Vide Dressing Octobre Rose Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DE LA BAIE DE SOMME