VIDE DRESSING ORGANISE PAR LES TUQUETTES Hérépian

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Vide-dressing organisé par les Tuquettes d’Hérépian

Dimanche 8 mars 2026 de 9h à 17h à l’espace Jules Ferry d’Hérépian

Vêtements et accessoires maroquinerie, bijoux, chaussures…

Emplacement 10€

Sur place restauration rapide, crèpes, boissons…

Entrée gratuite

Renseignements et Inscription au 06 70 38 76 07

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 38 76 07

English :

Dress sale organized by Les Tuquettes d’Hérépian

Sunday, October 19, 2025 from 9am to 5pm at espace Jules Ferry in Hérépian

Clothing and accessories: leather goods, jewelry, shoes…

Space 10?

On-site: fast food, crèpes, drinks…

Free admission

Information and registration: 06 70 38 76 07

