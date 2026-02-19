VIDE DRESSING ORGANISE PAR LES TUQUETTES Hérépian
VIDE DRESSING ORGANISE PAR LES TUQUETTES Hérépian dimanche 8 mars 2026.
VIDE DRESSING ORGANISE PAR LES TUQUETTES
Hérépian Hérault
Vide-dressing organisé par les Tuquettes d’Hérépian
Dimanche 8 mars 2026 de 9h à 17h à l’espace Jules Ferry d’Hérépian
Vêtements et accessoires maroquinerie, bijoux, chaussures…
Emplacement 10€
Sur place restauration rapide, crèpes, boissons…
Entrée gratuite
Renseignements et Inscription au 06 70 38 76 07
Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 6 70 38 76 07
English :
Dress sale organized by Les Tuquettes d’Hérépian
Sunday, October 19, 2025 from 9am to 5pm at espace Jules Ferry in Hérépian
Clothing and accessories: leather goods, jewelry, shoes…
Space 10?
On-site: fast food, crèpes, drinks…
Free admission
Information and registration: 06 70 38 76 07
